Шахтар – Динамо: Заховайло дав прогноз на матч Кубка України

Відомий футбольний агент В’ячеслав Заховайло вважає, що основний час матчу між Шахтарем та Динамо завершиться внічию.

"Дуже важко передбачити результат цього матчу. Вважаю, що кожен матч Шахтаря та Динамо може завершитися з будь-яким підсумком. Шанси 50 на 50. Як показала історія, команда Хацкевича вміє протистояти "гірникам". Суперники рівні за класом. Отож вважаю, що основний час у Харкові завершиться внічию.

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Можна сказати, що це передчасний фінал. Виграти трофей – найголовніше завдання для Динамо. Цей матч буде максимально принциповим для киян. Команда має показати своє ставлення до тренера, клубу та вболівальників. У випадку поразки ситуація буде складною.

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На гравців і Хацкевича існує тиск з боку вболівальників. Однак це Динамо – клуб з великою історією, що ви хотіли? На критику ображатися на варто. Разом з тим, потрібно розуміти, що тренер працює з тими футболістами, що є. Інших немає", – цитує Заховайла "Рейтинг Букмекерів".