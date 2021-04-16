"Для нас усі матчі важливі, проте з Динамо, так історично склалося, це ще й найпринциповіший поєдинок, головна битва чемпіонату України. Можу говорити тільки про Шахтар: намагатимемося демонструвати свій футбол, контролювати м’яч, йти в пресинг. Налаштовуємося лише на перемогу, а ось чого чекати від Динамо, побачимо безпосередньо на полі.

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Переможна серія "гірників" у чемпіонаті над "біло-синіми" в останніх 5 матчах? Все слід доводити спочатку. Це як новий день або чистий аркуш. На кожен матч футболісти Шахтаря та Динамо готуються по-новому і не згадують попередні ігри, адже це вже минуле й нікого особливо не цікавить. Важливо, що буде зараз.

Гадаю, усе стане визначальним у матчі. У футболі не буває дрібниць, кожна складова важлива по-своєму: починаючи від тактики і завершуючи готовністю кожного гравця", – цитує Трубіна офіційний сайт Шахтаря з посиланням на Shakhtar TV.

Зауважимо, перед очним протистоянням відставання Шахтаря від Динамо складає 7 залікових балів. Сам поєдинок відбудеться у суботу, 17 квітня. Початок Класичного – о 19:30.

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