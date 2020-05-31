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Шахтер – Динамо: Сабо заметил явное преимущество у одного из принципиальных соперников

16:35 141 Читати українською
Шахтер – Динамо: Сабо заметил явное преимущество у одного из принципиальных соперников
Луиш Каштру и Алексей Михайличенко / Фото ФК Шахтер

Бывший наставник Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мыслями перед украинским Классическим.

39’ Марлос
 
Виталий Буяльский 38’
38’ Виталий Буяльский
39’ Марлос

"Такого еще не было, чтобы футболисты столько времени провели без футбола. Однако, судя по уже проведенным матчам УПЛ, можно сделать вывод, что команды готовы к продолжению борьбы.

Шахтер – Динамо: стартовые составы и онлайн-трансляция матча УПЛ

Сегодня все ожидают бой двух лучших команд Украины. Шахтер опережает киевлян на 13 очков и большинство болельщиков убеждены в чемпионстве "горняков". У Динамо много травмированных, поэтому предпочтение отдаю Шахтеру. Мой прогноз? Если Динамо застрянет в защите, то однозначнго пропустит", – рассказал Сабо в эфире ТК Футбол.

Напомним, матч 24-го тура УПЛ Шахтер – Динамо состоится 31 мая, стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Шахтер – Динамо: анонс матча УПЛ

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Шахтер - Динамо Киев Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Йожеф Сабо
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