Шахтар – Динамо: Сабо помітив явну перевагу в одного з принципових суперників

Колишній наставник Динамо та збірної України Йожеф Сабо поділився думками перед українським Класичним.

"Такого ще не було, щоб футболісти стільки часу провели без футболу. Проте, судячи вже з проведених матчів УПЛ, можна зробити висновок, що команди готові до продовження боротьби.

Шахтар – Динамо: стартові склади та онлайн-трансляція матчу УПЛ

Сьогодні усі очікують на бій двох найкращих команд України. Шахтар випереджає киян на 13 очок і більшість вболівальників переконані у чемпіонстві "гірників". У Динамо є багато травмованих, тому перевагу віддаю Шахтарю. Мій прогноз? Якщо Динамо застрягне у захисті, то однозначнго пропустить", – розповів Сабо в ефірі ТК Футбол.

Нагадаємо, матч 24-го туру УПЛ Шахтар – Динамо відбудеться 31 травня, стартовий свисток пролунає о 17:00.

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