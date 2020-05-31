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Шахтар – Динамо: Сабо помітив явну перевагу в одного з принципових суперників

16:35 276 Читать на русском
Шахтар – Динамо: Сабо помітив явну перевагу в одного з принципових суперників
Луїш Каштру та Олексій Михайличенко / Фото ФК Шахтар

Колишній наставник Динамо та збірної України Йожеф Сабо поділився думками перед українським Класичним.

 

"Такого ще не було, щоб футболісти стільки часу провели без футболу. Проте, судячи вже з проведених матчів УПЛ, можна зробити висновок, що команди готові до продовження боротьби.

Шахтар – Динамо: стартові склади та онлайн-трансляція матчу УПЛ

Сьогодні усі очікують на бій двох найкращих команд України. Шахтар випереджає киян на 13 очок і більшість вболівальників переконані у чемпіонстві "гірників". У Динамо є багато травмованих, тому перевагу віддаю Шахтарю. Мій прогноз? Якщо Динамо застрягне у захисті, то однозначнго пропустить", – розповів Сабо в ефірі ТК Футбол.

Нагадаємо, матч 24-го туру УПЛ Шахтар – Динамо відбудеться 31 травня, стартовий свисток пролунає о 17:00.

Шахтар – Динамо: анонс матчу УПЛ

blog_ava
Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ
16:57
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Шахтар - Динамо Шахтар Шахтар Динамо Динамо Йожеф Сабо
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