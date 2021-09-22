"Титульные матчи такого уровня часто проходят в жесткой борьбе, без особой зрелищности, поэтому говорить определенно о фаворите матча нет оснований. Также говорить о готовности команд предыдущими играми не совсем правильно, ведь хорошо известно, что кубковые матчи имеют свои особенности мотивации. Жажда к победе приводит к максимальной демонстрации всех функциональных возможностей команд, бескомпромиссности в таких играх.

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Обе команды имеют свои игровые проблемы, хотя и укомплектованы игроками высокого уровня. Лично я уверен в победе Динамо, ведь свое чемпионство необходимо подтверждать в любой игре, как во внутреннем чемпионате, так и турнирах под эгидой УЕФА. Не сомневаюсь, что мотивация у киевлян будет запредельной, но не следует забывать, что соперник достойный, технически сильный, мотивированный на борьбу за звание лучшей команды Украины. И все же повторюсь в своем прогнозе – победит Динамо", – поделился Решко в комментарии Footboom.

Напомним, Суперкубок Украины состоится уже сегодня, 22 сентября, в Киеве на НСК Олимпийский, начало в 21:00.

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