"Титульні матчі такого рівня часто проходять у жорсткій боротьбі, без особливої ​​видовищності, тому говорити виразно про фаворита матчу немає підстав. Також говорити про готовність команд за попередніми іграми не зовсім правильно, адже добре відомо, що кубкові матчі мають свої особливості мотивації. Жага до перемоги призводить до максимальної демонстрації всіх функціональних можливостей команд, безкомпромісності в таких іграх.

Шахтар – Динамо: анонс матчу за Суперкубок України

Обидві команди мають свої ігрові проблеми, хоча і укомплектовані гравцями високого рівня. Особисто я впевнений в перемозі Динамо, адже своє чемпіонство необхідно підтверджувати в будь-якій грі, як у внутрішньому чемпіонаті, так і турнірах під егідою УЄФА. Не сумніваюся, що мотивація у киян буде позамежною, але не слід забувати, що суперник гідний, технічно сильний, мотивований на боротьбу за звання найкращої команди України. І все ж таки повторюся в своєму прогнозі – переможе Динамо", – поділився Решко в коментарі Footboom.

Нагадаємо, Суперкубок України відбудеться вже сьогодні, 22 вересня, у Києві на НСК Олімпійський. Команди мали зіграти ще в липні, однак через участь багатьох гравців Динамо на Євро-2020 матч на прохання "біло-синіх" перенесли.

Динамо – Олександрія: VAR віддав Луческу "борг" за ЛЧ, феномен Гармаша і важка перемога киян перед Суперкубком