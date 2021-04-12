Матч 22 тура УПЛ между Шахтером и Динамо будет окружен рядом новаторских решений.

Перед собственно футбольным матчем состоится "кибер-Классическое", сообщает официальный сайт "горняков".

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Это будет первое в истории противостояние Шахтера и Динамо с киберспортивной дисциплины FIFA 21. Дончан представит Алексей "Forlan FS" Мерсер, а бело-синие цвета будет защищать Виталий "Labotryas" Муха. Участники проведут серию матчей до двух побед, играя за киберфутбольные аналоги Шахтера и Динамо.

Киберспортивное противостояние состоится 17 апреля в 14:00, то есть за пять с половиной часов до баталий реальных команд.

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