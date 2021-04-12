Донецкий клуб на своем официальном сайте организует прямой эфир Классического для иностранных зрителей.

Шахтер имеет единственную потерю на матч против Динамо

Доступ к просмотру будет почти во всех странах мира (кроме Украины, Сербии, Словении, Черногории, Израиля, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Македонии, Косово, Чехии, Словакии и Беларуси). Шахтер предложит на выбор комментарии на трех языках – украинском, русском или португальском. Стоимость трансляции составит 3 доллара. Чтобы оплатить ее, нужно перейти по ссылке и зарегистрироваться на shakhtar.com (если вы еще не зарегистрировались)

Напомним, матч 22 тура УПЛ Шахтер – Динамо состоится в субботу (17 апреля), начало в 19:30. Сейчас дончане отстают от конкурента на 7 очков.

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