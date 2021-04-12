Шахтер – Динамо: "горняки" впервые в истории покажут Классическое за пределами Украины – известна цена вопроса
Шахтер предоставит альтернативную возможность посмотреть поединок 22 тура УПЛ против Динамо.
Донецкий клуб на своем официальном сайте организует прямой эфир Классического для иностранных зрителей.
Шахтер имеет единственную потерю на матч против Динамо
Доступ к просмотру будет почти во всех странах мира (кроме Украины, Сербии, Словении, Черногории, Израиля, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Македонии, Косово, Чехии, Словакии и Беларуси). Шахтер предложит на выбор комментарии на трех языках – украинском, русском или португальском. Стоимость трансляции составит 3 доллара. Чтобы оплатить ее, нужно перейти по ссылке и зарегистрироваться на shakhtar.com (если вы еще не зарегистрировались)
Напомним, матч 22 тура УПЛ Шахтер – Динамо состоится в субботу (17 апреля), начало в 19:30. Сейчас дончане отстают от конкурента на 7 очков.
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