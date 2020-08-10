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Шахтар – Динамо: визначився номінальний господар в матчі за Суперкубок України 2020

15:27 - Читать на русском
Шахтар – Динамо: визначився номінальний господар в матчі за Суперкубок України 2020
Динамо – Шахтар / фото: ФК Динамо

УПЛ провела жеребкування, аби визначити господаря поля в матчі за Суперкубок 2020.

Шахтар став номінальним господарем матчу за Суперкубок України 2020, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Зазначимо, що поєдинок запланований на 25 серпня, а виконавчий директор УПЛ Євген Дикий назвав можливим місцем проведення НСК Олімпійський.

Нагадаємо, що Шахтар став чемпіоном України 2019/20, а Динамо здобуло Кубок України, обігравши у фіналі Ворсклу в серії пенальті.

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Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо УПЛ Суперкубок України
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