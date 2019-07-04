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Шахтер – Динамо: матч за Суперкубок Украины будут транслировать с 18 телекамер – это больше, чем групповой этап ЛЧ

11:56 104 Читати українською
Шахтер – Динамо: матч за Суперкубок Украины будут транслировать с 18 телекамер – это больше, чем групповой этап ЛЧ
Шахтер – Динамо / фото: ФК Шахтер

Президент УПЛ Томас Гримм и директор каналов "Футбол 1/2" Александр Денисов рассказали о подготовке к Суперкубку Украины-2019.

"Через неделю будет 15 годовщина украинского Суперкубка. Полтора десятилетия назад состоялся такой матч между Динамо и Шахтером. И это уже стало традицией перед началом сезона.

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28 июля состоится нынешний Суперкубок. 20 июня началась продажа билетов. Уже продано 5 тысяч. Я надеюсь, что будет аншлаг. Жду всех на матче в Одессе", – цитирует Гримма Tribuna.com.

Александр Денисов рассказал о планах на телетрансляцию: "Это – матч-открытие всего сезона. В этом сезоне мы не отойдем от наших стандартов. Организацией матча будут заниматься 100 человек, а трансляция будет с 18 камер. Это больше, чем на матчах группового этапа Лиги чемпионов. Будут слоу-камеры. Впервые будут работать выездные предматчевая и послематчевая студии".

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Теги
Томас Гримм Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Александр Денисов Суперкубок Украины
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