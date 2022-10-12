Седьмой тур чемпионата Украины целиком и полностью будет зависеть от решения военных.

"Судьбу проведения матчей 7-го тура УПЛ определят областные военные администрации. На данный момент полностью перенесенным можно называть только матч Черноморец – Кривбасс, который состоится 2 декабря.

Поединок 7-го тура УПЛ перенесен из-за интенсивных ракетных обстрелов Украины

Под вопросом время проведения матча Колос – Заря, который хозяева готовы проводить на домашнем стадионе. Игра Металлист 1925 – Львов может быть перенесен из Киева на Запад Украины. Ничто вроде бы не угрожает проведению встречи Металлист – Ворскла в Ужгороде. В штатном режиме готовится к матчу с Рухом СК Днепр-1.

Если не случится ничего удивительного, должно состояться и украинское Классическое Шахтер – Динамо", – сообщает ТаТоТаке.

Напомним, из-за массированных ракетных обстрелов оккупантов, от которых страдала вся Украина последние дни, дальнейшее проведение чемпионата Украины оказалось под угрозой. Ранее сообщалось о двух вариантах развития – переносе всех матчей 7-го тура или полной приостановке украинского первенства.

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