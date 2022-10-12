Сьомий туру чемпіонату України цілком і повністю буде залежати від рішення військових.

"Долю проведення матчів 7-го туру УПЛ визначать обласні військові адміністрації. На даний момент стовідсотково перенесеним можна називати лише матч Чорноморець – Кривбас, який відбудеться 2 грудня.

Поєдинок 7-го туру УПЛ перенесено через інтенсивні ракетні обстріли України

Під питанням час проведення матчу Колос – Зоря, який господарі готові проводити на домашньому стадіоні. Гра Металіст 1925 – Львів може бути перенесена з Києва на Захід України. Ніщо начебто не загрожує проведенню зустрічі Металіст – Ворскла в Ужгороді. У штатному режимі готується до матчу з Рухом СК Дніпро-1.

Якщо не трапиться нічого надзвичайного, має відбутися і українське Класичне Шахтар – Динамо", – повідомляє ТаТоТаке.

Нагадаємо, через масовані ракетні обстріли окупантів, від яких страждала вся Україна останні дні, подальше проведення чемпіонату України опинилось під загрозою. Раніше повідомляли про два варіанти розвитку – перенесення всіх матчі 7-го туру чи повне призупинення української першості.

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