"У нас есть определенные проблемы, их надо решить. Когда все хорошо – никто не замечает. Но у нас огромные проблемы в обороне. Это показал Интер и матч за Суперкубок. Соперник пару раз дошел до ворот – забил три гола.

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В современном футболе есть команды, которые хорошо держат мяч, но ничего не выигрывают. У нас футболисты заточены на атакующий футбол. В современном футболе оборона играет решающую роль.

Атака выигрывает матчи, а оборона – трофеи. Как только серьезный соперник – у нас возникают такие проблемы. Кто-то не дорабатывает, кто-то не добегает. Если нам не дают думать, вырывают мяч с ногами, то мы даем слишком много свободы. Нужно разбираться и работать.

Я знаю игру Луческу. Они играли на контратаках. Он выбрал быстрых футболистов на флангах. Они играли за счет длинных передач. Для нас это не должно было стать сюрпризом", – сказал Степаненко в эфире ТК Футбол.

Напомним, Динамо уверенно победило Шахтер в матче за Суперкубок (3:1).

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