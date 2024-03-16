Стало известно, кто будет транслировать поединок 1/2 финала кубкового турнира между донецкой и одесской командами.

Полуфинал Кубка Украины между Шахтером и Черноморцем можно будет посмотреть на канале УПЛ ТВ, сообщает официальный сайт "горняков".

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Дончане предоставили право на показ игры официальному каналу украинской Премьер-лиги, чтобы как можно больше болельщиков получили доступ к просмотру поединка, а также для поддержки развития UPL.TV.

Напомним, полуфинальный матч Кубка Украины между Шахтером и Черноморцем состоится 3 апреля во Львове на Арене Львов. Начало встречи в 18:00.

В еще одной дуэли за выход в финал турнира сойдутся Полесье и Ворскла.

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