Стало відомо, хто транслюватиме матч 1/2 фіналу кубкового турніру між донецькою і одеською командами.

Півфінал Кубка України між Шахтарем і Чорноморцем можна буде переглянути на каналі УПЛ ТБ, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Донеччани надали право на показ гри офіційному каналу української Прем’єр-ліги. Таке рішення Шахтар ухвалив для того, щоб якомога більше вболівальників отримали доступ до перегляду поєдинку, а також для підтримки розвитку UPL.TV.

Нагадаємо, півфінальний матч Кубка України між Шахтарем та Чорноморцем відбудеться 3 квітня у Львові на Арені Львів. Початок зустрічі о 18:00.

У ще одній дуелі за вихід у фінал турніру зійдуться Полісся та Ворскла.

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