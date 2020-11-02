Главный тренер Гладбаха Марко Розе пообщался с журналистами перед матчем с Шахтером в групповом раунде Лиги чемпионов.

– Боруссия делает большой акцент на собственном прессинге и любит выманивать в прессинг соперника. Какие сюрпризы вы готовите Каштру и где видите слабое место украинской команды?

– Мы изучили Шахтер, у соперника очень хорошая атака, а в обороне они действуют компактно, грамотно располагаются в переходных фазах. Боруссия готова реагировать на разные приемы Шахтера. Мы очень внимательно изучили соперника. Конкретные секреты раскрывать до завтра не буду, все увидите на поле.

Шахтер – Боруссия М: где и когда смотреть матч ЛЧ

– В Бундеслиге вы играете и с тремя защитниками, и с четырьмя. А в Лиге чемпионов используете только схему 4-2-3-1? Почему?

– В Лиге чемпионов мы ничего нового не придумываем. Главное – сохранить гибкость команды. Количество центрбеков не играет решающую роль, главное – наши принципы. Важно сыграть агрессивно в атаке и хорошо отзащищаться. Хотим взять мяч и ситуацию на поле под свой контроль.

– Чего вы ожидаете от Шахтера? Контроля мяча или глубокой обороны?

– Посмотрим. У них сильная оборона. В то же время они хорошо проявили себя в атаке против топ-оппонентов. Если Шахтер захочет и сможет контролировать мяч – нам будет сложно. Однако постараемся раскрыть игру в обе стороны. В таких условиях у нас будет больше шансов.

Шахтер – Боруссия М: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру

– Не подкосили ли Боруссию упущенные победы над Реалом и Интером?

– Мы не волнуемся перед матчем Лиги чемпионов, уверенно чувствуем себя. Не думаем о предыдущих поединках и утраченные победы, концентрируемся на Шахтере. Мы умеем побеждать, в последнем матче с Лейпцигом вы это увидели.

– Как давно вы следите за Шахтером?

– Давно следим за Шахтером. Опытный соперник, который хорошо проявляет себя в Лиге чемпионов, который доходил далеко и даже выигрывал Лигу Европы. У них классные футболисты. Мы следим и за командой, и за отдельными игроками. Отдаем должное силе Шахтера.

Шахтер – Боруссия М: прогноз на матч ЛЧ – неожиданные ставки букмекеров

– У Боруссии впереди два матча с лидером группы. Что это значит для вас?

– Единственный вывод из турнирной таблицы – Шахтер может проявить себя даже против таких соперников, как Реал и Интер. Делать какие-то выводы по итогам двух туров рано. И называть этот матч битвой лидеров квартета – тоже.

– Вы давно выступаете в еврокубках и проиграли лишь 6 матчей. Есть ли какая-то дополнительная мотивация?

– Не могу так сказать. Не обращаю внимания на такую ​​статистику. Я думаю о футболистах, о сопернике, о плане на игру. Мы выступаем в Лиге чемпионов и имеем возможность себя проявить против лучших оппонентов.

Динамо зіграє внічию, або отримає від Барси штук 5: чому доля Києва залежить від Мессі, а Супряга нічим не виділяється