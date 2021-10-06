Совет директоров принял решение назначить 33-летнего хавбека играющим тренером, сообщает пресс-служба клуба.

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Антальяспор не слишком уверенно начал сезон под руководством Эрсуна Янала. Команда добыла всего 8 очков в 8 турах, опережая зону вылета на 2 пункта. Ситуацию попытается исправить Шахин, который летом впервые приехал играть на родине.

Добавим, что хавбек получил футбольное образование в Германии, а дебютировал на профессиональном уровне за Боруссию Д в 2005 году. Именно с "шмелями" связаны главные успехи Шахина – титул чемпиона Германии 2010/11 и двукратного обладателя Суперкубка страны. Летом 2014-го турка за 10 млн евро приобрел Реал, но карьера в Мадриде не сложилась. Затем была аренда в Ливерпуль и возвращение в Боруссию Д, что не помогло Нури вернуться на прежний уровень.

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