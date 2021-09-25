Трабзонспор ищет усиление на левом фланге защиты и одним из кандидатов рассматривает защитника Динамо Виталия Миколенко, сообщает Fotospor.

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По информации источника, наставник "бордово-голубых" Абдулла Авджи крайне недоволен игрой 32-летнего Исмаила Кейбаши и хотел бы в ближайшее трансферное окно решить эту проблему. Представитель Суперлиги ищет игрока старше 1997 года, как того требуют правила местной федерации футбола. Потенциальный футболист не должен испытать культурного шока и легко адаптироваться.

По мнению представителей Трабзонспора, под это описание вполне подпадает Миколенко. Турецкий клуб уже контактировал с агентом Виталия Вадимом Шаблием. Если защитника Динамо заинтересует переход в чемпионат Турции – переговоры продолжатся.

Напомним, Виталий – воспитанник Динамо. Профессиональную карьеру начал в 2017 году. В августе этого же года впервые дебютировал за главную команду в матче против каменской Стали. В текущем сезоне провел в бело-синей футболке 10 матчей во всех турнирах, отдав 2 результативные передачи. Его контракт с киевлянами действует до 30 сентября 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 17 млн ​​евро.

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