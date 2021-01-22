Захедитабар Шахаб пока не знает, в каких цветах будет завершать сезон, ведь на игрока претендуют сразу три клуба – украинские Олимпик и Заря, а также португальский Риу Аве.

Заря рискует упустить Шахаба – луганчане сделали новую попытку подписать лучшего бомбардира УПЛ

По информации ТК Футбол, сам 25-летний форвард склоняется именно к трансферу в луганский клуб. СМИ сообщают, что Заря и Риу Аве предложили за нападающего Олимпика 300 тысяч евро.

В нынешнем сезоне УПЛ провел 11 матчей, в которых отметился 8-ю голами, возглавляя рейтинг бомбардиров турнира вместе с лидером Динамо Виктором Цыганковым.

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