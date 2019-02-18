Шацких высказал свое мнение относительно расширения УПЛ

Тренер Динамо Максим Шацких считает, что в УПЛ может играть 16 команд.

"Я за 16 команд. Это больше матчей. Так мы играем 15 матчей по 2 раза, а так с одними и теми же 4 круга. Больше городов будет задействовано, у нас в стране есть стадионы, команды, которые готовы зайти и играть в Премьер-лиге.

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Для меня решение о нерасширении УПЛ было странным. Но им там виднее, над этим думали каждый день", – сказал Шацких в материале FootballHub.

Напомним, в декабре прошлого года представители клубов УПЛ голосовали о расширении Премьер-лиги до 16 команд. "За" проголосовали только три клуба.