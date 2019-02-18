toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЧЕЛСИ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИВЕРПУЛЬ - БАВАРИЯ ЛИОН - БАРСЕЛОНА

Шацких высказал свое мнение относительно расширения УПЛ

20:33 92 Читати українською
Шацких высказал свое мнение относительно расширения УПЛ
Максим Шацких / Соцсети

Тренер Динамо Максим Шацких считает, что в УПЛ может играть 16 команд.

"Я за 16 команд. Это больше матчей. Так мы играем 15 матчей по 2 раза, а так с одними и теми же 4 круга. Больше городов будет задействовано, у нас в стране есть стадионы, команды, которые готовы зайти и играть в Премьер-лиге.

Шацких: С VAR украинский чемпионат хуже не станет

Для меня решение о нерасширении УПЛ было странным. Но им там виднее, над этим думали каждый день", – сказал Шацких в материале FootballHub.

Напомним, в декабре прошлого года представители клубов УПЛ голосовали о расширении Премьер-лиги до 16 команд. "За" проголосовали только три клуба.

Теги
формат УПЛ УПЛ Максим Шацких Максим Шацких
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
мин
Челси
21:30
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук