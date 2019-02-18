toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЧЕЛСІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛІВЕРПУЛЬ - БАВАРІЯ ЛІОН - БАРСЕЛОНА

Шацьких висловив свою думку щодо розширення УПЛ

20:33 672 Читать на русском
Шацьких висловив свою думку щодо розширення УПЛ
Максим Шацьких / Соцмережі

Тренер Динамо Максим Шацьких вважає, що в УПЛ може грати 16 команд.

"Я за 16 команд. Це більше матчів. Так ми граємо 15 матчів по 2 рази, а так з одними і тими ж 4 кола. Більше міст буде задіяно, у нас в країні є стадіони, команди, які готові зайти і грати в Прем'єр-лізі.

Шацьких: З VAR український чемпіонат гіршим не стане

Для мене рішення про нерозширення УПЛ було дивним. Але їм там видніше, над цим думали кожен день", – сказав Шацьких у матеріалі FootballHub.

Нагадаємо, у грудні минулого року представники клубів УПЛ голосували щодо розширення Прем’єр-ліги до 16 команд. "За" проголосувало лише три клуби.

Теги
формат УПЛ УПЛ Максим Шацьких Максим Шацьких
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
41
хв
Ліверпуль
22:00
Баварія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук