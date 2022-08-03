Захисник Олександр Насонов приєднався до команди на правах вільного агента, інформує прес-служба узбеків. Контракт розрахований до кінця 2022 року.

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Насонов проводив минулий сезон у складі друголігового ЛНЗ, але з початком війни перебрався до польського Сокола. Раніше він виступав за Волинь, Металург Д, Граніт, Маріуполь, Арсенал-Київ, ПФК Львів та Сперанцу. Також в активі захисника є 21 матч за молодіжну збірну України.

Нагадаємо, 16 липня Пахтакор оголосив про призначення Максима Шацьких новим головним тренером. Легенда УПЛ дебютував з яскравої перемоги над Динамо Самарканд (3:2), що дозволило команді піднятися на другу сходинку чемпіонату Узбекистану.

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