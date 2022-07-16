Экс-форвард и тренер Динамо Максим Шацких подтянул в узбекский клуб двух украинцев.

Как известно, сегодня, 16 июля, Максим Шацких стал главным тренером Пахтакора. По информации официального сайта ташкентцев, в штаб 43-летнего наставника вошли сразу двое украинцев.

Шацких официально возглавил Пахтакор

В частности, в качестве тренера по физподготовке был приглашен Виталий Шпанюк. За свою карьеру 51-летний специалист успел поработать в Кремне, Арсенале, Славутиче, Карпатах, Львове, Ворскле и ЛНЗ, российских Анжи и Роторе, грузинском Динамо (Тбилиси). Также три с половиной года отдал сборной Украины.

Еще одним помощником Максима стал 45-летний Вячеслав Беляев. Он работал в Таврии и Металлисте, Динамо (Тбилиси) и Роторе.

Из местных специалистов Шацких будут помогать Денис Иванков (тренер вратарей), Камолиддин Тожиев (аналитик) и Юрий Сиянов (тренер по физподготовке).

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