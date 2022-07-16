Экс-форвард Динамо Максим Шацких стал главным тренером Пахтакора, сообщает официальный сайт узбекского клуба.

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43-летний специалист подписал с ташкентской командой контракт сроком на три года. К слову, в начале июня Шацких стал спортивным директором Пахтакора, однако успел проработать на этом посту всего полтора месяца.

Напомним, у Максима это первый опыт самостоятельной работы во главе клуба. Тренерскую карьеру он начал в академии Динамо в 2016 году. Впоследствии работал в штабе Александра Хацкевича сначала в Динамо (2017-2019), а затем в волгоградском Роторе (2019-2021). В феврале 2022-го Шацких стал амбасадором баскетбольного клуба Будивельник (Киев).

После 13-ти туров Пахтакор в турнирной таблице чемпионата Узбекистана идет третьим, имея в своем активе 23 очка.

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