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ЛИГА НАЦИЙ УКРАИНА - ТУРЦИЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Шацких оценил шансы сборной Украины попасть на Евро-2020

09:40 112 Читати українською
Шацких оценил шансы сборной Украины попасть на Евро-2020
Максим Шацких / фото из соцсетей

Экс-форвард Динамо Максим Шацких рассказал о шансах сборной Украины в отборочном раунде к Евро-2020.

"Шансы одинаковые у всех перед началом. Если хотим играть на Евро-2020 и чемпионате мира, надо стараться попадать в большие турниры. Кто бы нам не попался, надо играть, и шансы именно у этой сборной достаточно велики.

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Итог прошлого года для команды Шевченко, конечно, хороший. Они досрочно решили задачу в Лиге наций, большую работу проделали, с первого места вышли дальше.

В последних двух матчах был просмотр молодых ребят, которые играли с турками и со сборной Словакии. Было время просмотра, и Андрей Николаевич для себя уже понимает, кого можно использовать. Поэтому только позитив и хорошие эмоции.

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Поединок с Турцией? Игра была неплохой, особенно в первом тайме. Получилось два разных тайма. Первый играли очень прилично, контролировали мяч и игру. Только вот в концовке не хватало последнего паса, чтобы довести до логического завершения.

Второй тайм немного другой, и турки оживились – их трибуны погнали вперед. Единственный момент был именно у них, но Лунин выручил, но, по большому счету, ничего серьезного у них не было", – сказал Шацких в эфире ObozTV.

Товарищеские матчи

Украина - Турция: Вторник 20 ноября 2018

Украина
Матч окончен
0 : 0
Турция
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Украина Украина Украина - Турция Сборная Украины Евро-2020 Максим Шацких Максим Шацких
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