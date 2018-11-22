Шацьких оцінив шанси збірної України на потрапляння на Євро-2020

Екс-форвард Динамо Максим Шацьких розповів про шанси збірної України у відбірковому раунді до Євро-2020.

"Шанси однакові у всіх перед початком. Якщо хочемо грати на Євро-2020 і чемпіонаті світу, треба намагатися потрапляти в великі турніри. Хто б нам не попався, треба грати, і шанси саме у цієї збірної достатньо великі.

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Підсумок минулого року для команди Шевченка, звичайно, хороший. Вони достроково вирішили завдання в Лізі націй, велику роботу виконали, з першого місця вийшли далі.

В останніх двох іграх був перегляд молодих хлопців, які грали з турками і зі збірною Словаччини. Був час переглянути, і Андрій Миколайович для себе вже розуміє, кого можна використовувати. Тому тільки позитив і хороші емоції.

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Поєдинок з Туреччиною? Гра була непоганою, особливо в першому таймі. Вийшло два різних тайми. Перший грали дуже пристойно, контролювали м'яч і гру. Тільки ось в кінцівці не вистачало останнього пасу, щоб довести до логічного завершення.

Другий тайм трохи інший, і турки оживилися – їх трибуни погнали вперед. Єдиний момент був саме у них, але Лунін виручив, але, за великим рахунком, нічого серйозного у них не було", – сказав Шацьких в ефірі ObozTV.