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Шаблий подтвердил, что Малиновским интересовался Вест Хэм

21:56 26 Читати українською
Шаблий подтвердил, что Малиновским интересовался Вест Хэм
Руслан Малиновский / Getty images

Футбольный агент Вадим Шаблий рассказал об интересе других клубов к хавбеку Аталанты и сборной Украины Руслану Малиновскому.

"Сейчас мы не ведем переговоры по Малиновскому ни с одним из клубов. Не буду скрывать, что Вест Хэм проявлял интерес к Руслану – и летом, и зимой. Впрочем, он такой футболист, которым все время кто-то интересуется.

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Другое дело, актуально ли это для него самого и для его клуба. На данный момент мы всем довольны в Аталанте. Думаю, Руслан Малиновский может еще о многом сказать именно в этой команде", – отметил Шаблий в комментарии Команда 1.

К слову, недавно сам Малиновский подтвердил, что Фиорентина интересовалась им прошлым летом. В то же время, полузащитник сборной Украины уверял, что счастлив в Бергамо и не планирует менять клуб.

Напомним, Малиновский присоединился к Аталанте прошлым летом из Генка, подписав контракт на 5 лет. В сезоне 2019/20 полузащитник сборной Украины провел 31 матч, забил 5 голов и трижды ассистировал партнерам.

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Теги
Италия Вест Хэм Вест Хэм Англия Вадим Шаблий Руслан Малиновский Руслан Малиновский Аталанта Аталанта
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