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Шаблій комплектує Карпати, – журналіст

14:25 1034 Читать на русском
Шаблій комплектує Карпати, – журналіст
Вадим Шаблій / соцмережі

Відомий агент Вадим Шаблій почав комплектацію львівських Карпат.

"Львівський клуб різко поміняв вектор – тепер замість агента Смалійчука команду буде комплектувати агент Шаблій. Найбільш оптовий агент українського футболу провів особисту зустріч із власником Карпат Димінським і заручився його підтримкою з питань комплектації команди.

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На даний момент через Шаблія в Карпати прийшли всі 5 новачків – українці Вакуленко, Дубінчак, Кудрик, хорват Прце і представник Люксембургу Мартінс.

Це далеко не всі – очікується, що Карпати підпишуть ще кілька гравців, які є прямими клієнтами або за посередництва даного агента", – написав Крижановський у своєму Telegram-каналі.

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Трансфери Карпати Карпати Вадим Шаблій Трансфери чемпіонату України
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