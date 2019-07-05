Динамо разгромило Ваккер, показав классный футбол в первом тайме – Караваев забил дебютный гол

Динамо и австрийский Ваккер встречались во втором спарринге киевлян за 2 дня на сборах в Австрии. Подопечные Александра Хацкевича уверенно победили (3:0). Обзор матча читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Динамо – Ваккер – 3:0

Голы: Караваев, 12 Вербич, 20 Гармаш, 45

Накануне Динамо сыграло вничью с Ботошани в дебютном матче Кадири и Караваева. Киевляне отыгрались во втором тайме благодаря голу Вербича с паса Русина. Матч Динамо – Ваккер стартовал в 19:00 по Киеву. На сборах эти команды часто встречались. В активе динамовцев 3 сухих победы, а еще одна встреча завершилась ничьей.

Динамо – Ваккер: онлайн-трансляция матча

Ваккер, основанный в 2002 году, звезд с неба не хватает. Наибольшим успехом австрийцев было шестое место в тамошний Бундеслиге. Прошлый сезон Ваккер завершил на последней позиции, так что вылетел во второй дивизион. Отметим, что Хацкевич снова поставил центрального защитника Артема Шабанова на место левого защитника, где, очевидно, уже никогда не появится Сидклей. Кадири, который вчера играл в защите, сегодня вышел в опорной зоне вместе с Шепелевым. Цыганков снова загадочно вне заявки. В воротах с первых минут 17-летний Руслан Нещерет.

Первые моменты в матче пришли благодаря Кадару. Сначала венгерский центрбек классным дальним пасом бросил в прорыв по левому флангу Шабанова, который неожиданно переквалифицируется в крайнего защитника. Артем не смог найти Соля на ударной позиции. Затем Тамаш еще одним забросом открыл Караваеву момент для передачи на Франа, однако испанец не смог переиграть голкипера ударом метров с 15. Шепелев прострелил с правого фланга на Гармаша, а Денис с выгодного положения не подстроился под удар и дал выше.

Караваев забил свой дебютный гол за Динамо на 12-й минуте. И снова Кадар! Тамаш классно сыграл на перехвате и мгновенно направил мяч на ход новичку киевлян. Правый защитник сборной Украины, который в команде Хацкевича пока играет в полузащите, прошел оппонента на скорости и переиграл голкипера. На 18-й Кендзера дал прострелить с левого фланга, а Кадар позволил пробить сопернику из-под себя – стойка. Шепелев в касание развернул атаку, Караваев продолжил через Гармаша, а дальше уже Вербич сместился для удара правой и мастерски положил в девятку.

Неудачное подключение Шабанова в атаку привело к еще одному острому удара австрийцев – никто так и не смог навязать борьбу соперникам. Еще один удар Ваккера прошел выше. Третья попытка за одну минуту пришла после очередного подарка Шабанова. Австрийцы перехватили мяч, разыграли неплохую комбинацию в штрафной, однако в который раз не попали в створ. Кадар снова разогнал атаку пасом на чужую половину. Шепелев перевел на Кендзеру, а поляк навесил на голову Соля – перекладина!

Караваев на скорости создал 2 момента для удара форварда Динамо, но Фран в обоих случаях сыграл не лучшим образом. Динамовцы перехватили мяч благодаря высокому прессингу на 45-й минуте. Вербич отдал на Соля в разрез, испанец загубил еще один момент в дуэли с вратарем, но Гармаш на добивании сыграл идеально, положив снаряд в дальний угол.

Уверенная и даже яркая игра киевлян на фоне второлигового Ваккера – 3:0 до перерыва. Выделяем жирным плюсом нескольких киевлян. Гармаш, Вербич, Караваев, Кадар и Шепелев выдали просто блестящие 45 минут. Выпадал только Шабанов – он попросту не левый защитник. Ну, и Соль снова слишком долго ищет первый гол, но в голевых атаках сыграл довольно успешно на команду.

В перерыве Александр Хацкевич провел несколько замен – на второй тайм среди других вышли Кучерук, Алибеков, Русин и Цитаишвили. Первые моменты возникли у ворот Динамо: Сатин дальним ударом не попал в цель, выстрел с правого фланга Ваккера парировал Кучерук, а еще одну попытку соперника заблокировала оборона киевлян.

Динамо ответило красивым голом Русина, однако арбитр отменил его из-за офсайда. Украинская команда продолжала атаковать, неплохо накрывала австрийцев на чужой половине поля сразу после потери мяча. Шепелев и Де Пена выбежали в контратаку, но не сумели ее нормально завершить. Шапаренко головой бил после подачи слева – мимо.

Андриевский выполнял перспективные штрафные – сначала не попал в ворота, потом задел в стенку. Де Пена получил мяч перед чужой штрафной площадью и вышел на ударную позицию, но не переиграл вратаря. Цитаишвили несколько раз пошел в обводку – не очень удачно. Значительно острее было его забегание под передачу Караваева и прострел на дальнюю штангу, однако и в том эпизоде ​​не удалось забить, никто из партнеров не прочитал замысел.

До финального свистка счет не изменился – разгромная победа Динамо 3:0. Следующий контрольный матч киевляне проведут 8-го июля против Олимпиакоса.

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