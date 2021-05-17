Украинский защитник Динамо, который на правах аренды выступает за варшавский клуб, присоединился к празднованию чемпионства своей команды в Экстраклясе.

Футболисты Легии после победы над Подбескидзе (1:0) в последнем матче чемпионата Польши были награждены золотыми медалями первенства. Юбилейный, 15-й титул, варшавская команда оформила еще в прошлом туре, но награды получала после последнего поединка на собственном стадионе.

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Принял участие в чемпионском праздновании и украинский защитник Артем Шабанов. Он также был замечен на чемпионском автобусе. Артем был награжден памятной медалью и сфотографировался с трофеем, который вручается победителю Экстраклясы.

Еще один украинец – форвард Назарий Русин – не попал ни на одно фото и видео на официальном сайте клуба и его социальных сетях.

Напомним, Шабанов провел за Легию 7 матчей, после чего получил травму и выбыл до конца сезона. Русин так и не дебютировал за клуб, лишь однажды попав в заявку первой команды.

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