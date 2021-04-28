Легия защитила чемпионский титул в сезоне 2020/21. За "военных" на правах аренды выступают два украинца – Артем Шабанов и Назарий Русин.

Тримфатором Екстраклясы сезона 2020/21 стала Легия. Варшавский гранд оформил досрочный триумф благодаря ничьей ближайшего преследователя – Ракува. Команда сыграла 0:0 с Ягеллонией.

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Таким образом "зеленые" стали недосягаемыми на вершине турнирной таблицы, оформив 9-очковый отрыв. Интересно и то, что для Легии чемпионство стало 15-м в истории. Теперь это новый рекорд Екстраклясы. До этого варшавяне имели по 14 триумфов вместе с Гурником и Рухом Хожув.

Заметим, что зимой Легия подписала двух игроков Динамо на правах аренды. Артем Шабанов до травмы провел в польском первенстве 7 встреч, а Назарий Русин не сыграл на поле ни секунды. Соглашение защитника завершается летом, а форварда, который сейчас находится в дубле, – зимой 2021-го.

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