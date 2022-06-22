"Все думают, что быть профессионалом – это гламур, но достаточно интересно узнать, как это выглядит для игрока-женщины. Когда я подписала контракт с ПСЖ, эта новость получила широкую популярность в СМИ, потому что я была первой шведской футболисткой в ​​клубе. Златан Ибрагимович был там же в то время, и они хотели отметить, что мы были двумя шведскими нападающими ПСЖ. Нас сфотографировали вместе, и было много шума. На один час. Потом меня отвезли в апарт-отель в трущобах Парижа.

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У меня не было информации, где я могу купить еду или как добраться до спортзала. Это была проверка реальности и напоминание о том, что у медали две стороны. С одной стороны блестит, а с другой – совсем грязно. Можно сказать, что эта часть женского футбола может развиваться", – цитирует Аслани femina.se.

Футболиста выступала за ПСЖ с 2012 по 2016 год. Все четыре года команда занимала второе место в чемпионате. После этого Аслани по два сезона отыграла за Манчестер Сити и шведский Линчепинг – с обоими стала чемпионкой и выиграла Кубок. В 2019 году перешла в Реал, за который выступает до сих пор. Также эта шведка установила рекорд женского футбола, оформив хет-трик всего за 154 секунды. В 21 веке подобного не делал никто даже среди мужчин.

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