Женские и мужские сборные США подписали договоры с Федерацией футбола США о равной оплате труда, сообщает пресс-служба организации.

Соглашение будет действовать до 2028 года. Главными его пунктами являются: уравнение призовых денег за участие в чемпионатах мира, одинаковые бонусы и плата за выходы на футбольное поле, разделение коммерческих доходов.

The agreements, which run through 2028, contain:



Equalization of FIFA World Cup prize money

Identical appearance fees and game bonuses

Commercial revenue sharing for the first time ever



CBA Fact Sheet » https://t.co/At6VSKzjiN pic.twitter.com/ugr7zxEu6k — U.S. Soccer (@ussoccer) May 18, 2022

Президент Федерации футбола США Синди Парлоу Коун счастлива, что такое решение удалось принять. "Это поистине исторический момент. Эти соглашения навсегда изменили правила игры здесь, в Соединенных Штатах Америки, и могут изменить их по всему миру", – цитирует менеджера Los Angeles Times.

Заметим, что до сегодняшнего дня ни один руководящий футбольный орган не обещал на юридическом уровне мужчинам и женщинам одинаковый заработок.

In a historic accomplishment, U.S. Soccer, @USMNT and @USWNT have come together to agree to new collective bargaining agreements that will run through 2028 and achieve true equal pay – including equalization of World Cup prize money. — U.S. Soccer (@ussoccer) May 18, 2022

Барселона и Лион сойдутся в финале женской ЛЧ – каталонкам оборвали серию побед, длившихся 45 матчей