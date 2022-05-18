Мужские и женские сборные США будут зарабатывать одинаково: исторический момент для мирового футбола
Федерация футбола США приняла без преувеличений историческое решение, гарантирующее равенство мужчин и женщин.
Женские и мужские сборные США подписали договоры с Федерацией футбола США о равной оплате труда, сообщает пресс-служба организации.
Соглашение будет действовать до 2028 года. Главными его пунктами являются: уравнение призовых денег за участие в чемпионатах мира, одинаковые бонусы и плата за выходы на футбольное поле, разделение коммерческих доходов.
Президент Федерации футбола США Синди Парлоу Коун счастлива, что такое решение удалось принять. "Это поистине исторический момент. Эти соглашения навсегда изменили правила игры здесь, в Соединенных Штатах Америки, и могут изменить их по всему миру", – цитирует менеджера Los Angeles Times.
Заметим, что до сегодняшнего дня ни один руководящий футбольный орган не обещал на юридическом уровне мужчинам и женщинам одинаковый заработок.
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