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Коронавирус разрушил планы Ибрагимовича – директор сенсационного клуба заявил о прекращении переговоров

10:44 81 Читати українською
Коронавирус разрушил планы Ибрагимовича – директор сенсационного клуба заявил о прекращении переговоров
Златан Ибрагимович / фото из соцсетей

Исполнительный директор Монцы Адриано Галлиани признался, что клуб работал над осуществлением трансфера Златана Ибрагимовича.

После продажи Милана Сильвио Берлускони и его давний соратник Адриано Галлиани взялись развивать новый проект – под "их крыло" перешла Монца, которая выступает в Серии С.

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Несмотря на низкий статус команды функционеры имеют амбициозные планы и даже хотели пригласить Златана Ибрагимовича. Однако последние события и мире сорвали вероятный переход. Об этом в комментарии Corriere della Sera рассказал Галлиани: "Мечту о Ирагимовиче стоит похоронить. Невозможность подписать его в Монцу является побочным эффектом коронавируса. Из-за кризиса и неопределенности относительно сроков продления чемпионата развитие проекта пришлось притормозить".

Добавим, что до вынужденной паузы в футболе Монца уверенно возглавляла турнирную таблицу группы А Серии С, опережая ближайшего конкурента на 16 очков.

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Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Италия Адриано Галлиани Монца Монца
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