Чемпионат Испании 2020/21, 31-й тур

Леванте – Севилья – 0:1

Голы: Эн-Несири, 53

Осасуна – Валенсия – 3:1

Голы: Кальво, 14, Кальери, 32, Торрес, 68 (пен) – Гамейро, 30

Нереализованный пенальти: Торрес, 64 (Осасуна)

Бетис – Атлетик – 0:0

Удаление: Фекир, 11 (Бетис)

Алавес – Вильярреал – 2:1

Голы: Хоселу, 17, Мендес, 80 – Алькасер, 51

Эльче – Вальядолид – 1:1

Голы: Фидель, 22 – Оласа, 86

Севилья на выезде встречалась с твердым середняком турнирной таблицы Леванте. В общем, первая половина встречи была довольно скучной. Лишь один опасный удар от Хордана, но ворота гостей спасла перекладина. Команды ушли на перерыв с нулевым счетом.

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В начале второй половины встречи игроки Севильи перехватили мяч в центре поля и вышли в стремительную контратаку – Эн-Несири открылся под ювелирную разрезную от Сусо, мастерски обыграл голкипера и нескольких защитников, и забил в пустые ворота. До конца матча хозяева отчаянно пытались отыграться, однако забить так и не смогли. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу "пуселы".

Осасуна в родных стенах принимала Валенсию. Еще в первом тайме команды устроили настоящую перестрелку. На 14-й минуте памплонцы вырвались вперед благодаря усилиям Кальво и Кальери, которые разыграли блестящую комбинацию у ворот соперника. Чуть позже "летучие мыши" сумели сравнять благодаря голу Гамейро, однако хозяева уже через две минуты вернули свое преимущество – грубую ошибку допустил защитник, и момент не упустил дуэт Кальво+Кальери – 2:1.

После перерыва ожесточенное противостояние продолжилось. На 65-й хозяева заработали 11-метровый за фол в штрафной, но его не сумел реализовать Торрес – Доменек в удивительном прыжке выбил на угловой. Сразу после подачи со стандарта рефери назначил еще один пенальти, и снова в ворота "летучих мышей" – на этот раз за игры рукой. Его исполнение доверили Торресу, и второй раз он не ошибся, пробив в тот же угол, где его постигла неудача. Этот гол стал последним в матче. Уверенная победа Осасуны – 3:1.

Атлетик приехал в гости к Бетису. Уже на 11-й минуте хозяева остались в меньшинстве – прямую красную за грубый фол на Венседоре получил Фекир. Однако, в меньшинстве зелено-белые не только успешно оборонялись, но и постоянно напоминали о себе опасными контратаками, поэтому до перерыва численное преимущество баскам использовать не удалось.

В середине второго тайма оба наставника бросили в бой свежие силы, но на ход поединка это не повлияло. Оборона хозяев успешно отводила все угрозы, и до конца матча голевая засуха так и не прервалась. Ничья.

Алавес в домашнем поединке встречался с Вильярреалом. На 17-й минуте Хоселу головой замкнул прострел Хоты в штрафную, и вывел хозяев вперед. "Желтая" субмарина сумела сравнять только в начале второй половины встречи – отличился Алькасер. После этого игра в матче продолжилась на равных, но на 80-й Мендес сумел опередить защитника, и оказался первым на мяче после прострельной подачи Хоселу с острого угла – 2:1. Алавес празднует победу.

Аутсайдер турнирной таблицы Эльче принимал Вальядолид. В середине первого тайма Фидель ворвался в штрафную соперника, мастерски убрал защитника и пробил в дальний угол ворот – 1:0. После этого опасных моментов не было до 86-й минуты, когда Оласа головой замкнул навес с углового, и сравнял счет. В итоге – неожиданная мировая.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ