В рамках 31-го туру іспанської Прімери відбулось кілька поєдинків. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2020/21, 31-й тур

Леванте – Севілья – 0:1

Голи: Ен-Несірі, 53

Осасуна – Валенсія – 3:1

Голи: Кальво, 14, Кальєрі, 32, Торрес, 68 (пен) – Гамейро, 30

Нереалізований пенальті: Торрес, 64 (Осасуна)

Бетіс – Атлетік – початок о 21:00

Алавес – Вільяреал – початок о 22:00

Ельче – Вальядолід – початок о 22:00

Кадіс – Реал Мадрид – початок о 23:00

Севілья на виїзді зустрічалась із твердим середняком турнірної таблиці Леванте. Загалом, перша половина зустрічі була досить нудною. Лише один небезпечний удар від Хордана, але ворота гостей врятувала поперечина. Команди пішли на перерву із нульовим рахунком.

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На початку другої половини зустрічі гравці Севільї перехопили м'яч у центрі поля і вийшли у стрімку контратаку – Ен-Несірі відкрився під ювелірну розрізну від Сусо, майстерно обіграв голкіпера та кількох захисників, й забив у порожні ворота. До кінця матчу господарі відчайдушно намагались відігратись, однак забити так і не змогли. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу "пусели".

Осасуна у рідних стінах приймала Валенсію. Ще у першому таймі команди влаштували справжню перестрілку. На 14-й хвилині памплонці вирвались уперед завдяки зусиллям Кальво та Кальєрі, які розіграли блискучу комбінацію біля воріт суперника. Трохи згодом "кажани" зуміли зрівняти завдяки голу Гамейро, однак господарі вже за дві хвилини повернули свою перевагу – грубої помилки допустився захисник, й момент не втратив дует Кальво+Кальєрі – 2:1.

Після перерви запекле протистояння продовжилось. На 65-й господарі заробили 11-метровий за фол у штрафному майданчику, але його не зумів реалізувати Торрес – Доменек у дивовижному стрибку вибив на кутовий. Одразу після подачі зі стандарту рефері призначив ще один пенальті, і знову у ворота "кажанів" – цього разу за гру рукою. Його виконання довірили Торресу, і другий раз він не схибив, пробивши у той же кут, де його спіткала невдача. Цей гол став останнім у матчі. Впевнена перемога Осасуни – 3:1.

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