Валенсия разгромно победила Вильярреал: 21 тур Ла Лиги, матчи субботы

В рамках 21-го тура испанской Примеры Севилья одержала крупную победу над Леванте, Атлетико победил Хетафе, Леганес оформил "камбэк" с Эйбар, а Валенсия справилась с Вильярреалом.

Чемпионат Испании 2018/2019, 21-й тур

Севилья – Леванте – 5:0

Голы: Бен-Еддер, 48, Силва, 60, Васкес, 71, Сарабия, 78 (пен), Промес, 90

Нереализованный пенальти: Промес, 89

Атлетико – Хетафе – 2:0

Голы: Гризманн, 27, Сауль, 37

Удаления: Даконам, 88, Кабрера, 90+1

Леганес – Эйбар – 2:2

Голы: Эн-Несири, 46, 67 – Кике, 29, Хордан, 36

Валенсия – Вильярреал – 3:0

Голы: Диакаби, 4, Черышев, 51, Родриго, 86

С самого старта Севилья захватила инициативу, получив шанс открыть счет уже на 3-й минуте – это Бен-Еддер из пределов штрафной пробивал в правый нижний угол, но Ойер парировал выстрел. Боатенг ответил на 9-й и 15-й минутах неточными замыканиями головой, но в целом матч проходил под контролем хозяев: на 21-й Андре Силва претендовал на пенальти, на 27-й мощно по центру пробил Видаль, на 38-й Веберу не хватило до гола нескольких сантиметров, на 44-й Месса попал в штангу, а через минуту удар Силвы с линии ворот выбил защитник Леванте.

Во втором тайме гости окончательно посыпались. Через три минуты после его начала Бен-Еддер открыл счет, получив разрезную передачу на правом краю штрафной и пробив в дальний угол. На 57-й Хосе Моралес мог сравнять, но мяч после его удара лишь облизнул штангу – а потом андалусийцы закрыли игру. На 60-й минуте Андре Силва точным выстрелом из пределов штрафной замкнул пас Промеса, а на 71-й Васкес после прострела Сарабии расстрелял ворота с близкой дистанции – 3:0. Автор последнего ассиста на 78-й минуте забил четвёртый гол, спокойно реализовав пенальти, в то время как Промес упустил свой шанс отличиться с "точки". Впрочем, он быстро исправился, установив окончательный счёт в матче – 5:0.

В следующем матче игрового дня Хетафе посетил "Ванда Метрополитано" в местный Атлетико. Начало игры было на равных, однако именно "матрасники" вышли вперед благодаря голу Гризманн, а Сауль за 10 минут удвоил преимущество. Во втором тайме Атлетико был близок к третьему голу, а в Хетафе никак не получалось остановить соперника, кроме фола. Поэтому в конце матча сначала Дакон, а затем Кабрера получили вторые желтые и оставили свою команду в меньшинстве, чем окончательно лишили шансов Хетафе отыграться.

Леганес принимал на своем поле Эйбар, оставив Андрея Лунина в запасе, а Василия Кравца даже не вписав в заявку. Первый тайм встречи оказался провальным для хозяев: на 29-й минуте Кике расстрелял ворота после подачи с углового, а на 36-й Хордан удвоил преимущество прямым ударом со штрафного. Леганес не создал ни одного реально опасного момента, но уже на 24-й секунде второго тайма сократил отставание в счете – это Эн-Несири выполнил сольный проход на полполя, качнул защитника и пробил метров с 20-ти точно под ближнюю штангу. Хозяева перехватили инициативу: так, на 51-й минуте выстрел Эн-Несири из угла ворот вытащил голкипер, а на 61-й Арнаиц с отскока пробил рядом с каркасом. В конце концов, Леганес отыгрался: на 67-й минуте Бустинса навесил с правого фланга в штрафную, а Эн-Несири головой оформил дубль – 2:2. В дальнейшем болельщики наблюдали футбольные качели, но забить победный мяч команды так и не смогли.

Замыкали игровой день Валенсия с Вильярреалом. И уже на 4 минуте Диакаби открыл счет с передачи Коклена. Левантийцы больше атаковали и удары Парехо и Мины попадали в стойку ворот. А вот Черышев нанес точный удар с паса Парехо. Ну а точку в матче поставил Родриго в конце матча.

Таким образом, Атлетико набрал 44 очка и продолжил преследовать Барселону. Севилья с 36 очками вернулась на третью строчку в турнирной таблице, хотя Реал завтра снова может вырваться вперёд. Хетафе с 31 пунктом остался на шестой позиции, Эйбар набрал 28 зачётных баллов и поднялся на десятую, а Леванте, имея столько же, идёт на одиннадцатой. Леганес расположился ниже остальных – с 23 очками команда идет на пятнадцатой строчке. Валенсия набрала 29 очков и поднялась на 7 позицию, а Вильярреал продолжает идти на вылет.