Алавес и Севилья открывали программу 27-го тура Ла Лиги очень важным матчем. Хозяева должны были цепляться за очки, ведь они шли в зоне вылета на расстоянии четырёх зачётных баллов от спасительной 17-й позиции – в таких условиях баскам и ничьей было мало. Андалусийцы же отставали от Реала на 6 пунктов, так что осечка была недопустимой. Конечно, если "рохибланкос" хотели бороться за чемпионство.

Впрочем, обе команды провалили свою задачу. Севилья больше владела мячом, но по ударам было равенство. Гости провели 4 попадания в створ против 2-х у хозяев, но моменты Алавеса оказались почти вдвое острее (1,93 xG против 1,02). Несмотря на столь высокую активность и высокую опасность выстрелов, голов болельщики так и не увидели.

В итоге, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

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