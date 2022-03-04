Алавес і Севілья відкривали програму 27-го туру Ла Ліги дуже важливим матчем. Господарі повинні були чіплятись за очки, адже вони йшли у зоні вильоту на відстані чотирьох залікових балів від рятівної 17-ї позиції – в таких умовах баскам і нічиєї було замало. Андалусійці ж відставали від Реала на 6 пунктів, тож осічка була неприпустимою. Звісно, якщо "рохібланкос" бажали боротися за чемпіонство.

Втім, обидві команди провалили своє завдання. Севілья більше володіла м'ячем, але за ударами була рівність. Гості провели 4 влучання у площину проти 2-х у господарів, але моменти Алавеса були виявились майже вдвічі гострішими (1,93 xG проти 1,02). Попри таку високу активність та високу небезпеку пострілів, голів вболівальники так і не побачили.

У підсумку, фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

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