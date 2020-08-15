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Севілья – Манчестер Юнайтед: Сульшер занепокоєний провальною серією у півфіналах

22:34 - Читать на русском
Севілья – Манчестер Юнайтед: Сульшер занепокоєний провальною серією у півфіналах
Уле Гуннар Сульшер / Reuters

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер оцінив шанси своєї команди у матчі 1/2 фіналу Ліги Європи проти Севільї.

 

"Ви знаєте, що у півфіналі доведеться грати проти великих, якісних команд. Настав час активізувати власних великих гравців, використати власні моменти. Ви повинні мати стовідсотковий фокус, тому що будь-який маленький момент може змінити гру. Ми вже знаємо, наскільки боляче програвати у півфіналі.

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Цього разу у нас було кілька хороших днів для підготовки. Не дуже часто ми маємо шість днів між іграми, тому ми готові. Я також з нетерпінням чекаю матчу. Ми вже двічі були у півфіналі цього сезону, але двічі програли (проти Ман Сіті в Кубку ліги і проти Челсі в Кубку Англії). Звичайно, ми задоволені тим, що зайшли так далеко, але хочемо піти ще на крок далі", – цитує Сульшера Sky Sports.

Нагадаємо, матч 1/2 фіналу Ліги Європи Севілья – Манчестер Юнайтед відбудеться завтра (16 серпня), стартовий свисток о 22:00.

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Севілья - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ліга Європи Уле Гуннар Уле Гуннар Сульшер
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