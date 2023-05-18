Ювентус казался фаворитом на проход в финал, даже получив в соперники "королей ЛЕ". Да, "бьянконери" имеют кучу проблем, но в Италии они идут на второй позиции с хорошим отрывом – и даже если бы им не вернули 15 очков, туринцы все равно боролись бы за ЛЧ. В еврокубках же весной команда одерживала победы на классе.

Впрочем, домашняя встреча против Севильи неприятно поразила тифози "Старой синьоры". В ней даже нечего описывать – после неплохого стартового отрезка Ювентус просто не знал, что делать с оборонительным блоком андалусийцев. К тому же, "рохибланкос" разрывали соперника на контратаках.

В первом тайме в Турине гости вели по ударам со счетом 12:3, а по явным голевым возможностям имели преимущество 3:1. Травма Окампоса и преимущество в один забитый мяч заставили Севилью поубавить в активности – впрочем, Хосе Мендилибар начал мастерски сушить игру, ничего не позволяя у своих ворот. Так продолжалось вплоть до 90+7-й минуты, когда Гатти сравнял с углового.

С одной стороны, камбэк подопечных Массимо Аллегри оказался случайным, но на самом деле он показателен. Во-первых, Ювентус продемонстрировал опасность на стандартах. Это немаловажно в контексте возвращения Бремера, которого не было в первом матче – он восстановился от повреждения и сразу же забил Кремонезе. Это был уже пятый гол центрбека в сезоне.

Во-вторых, при камбэке сыграли все замены Аллегри. Подача, скидка и замыкание были проведены футболистами, вышедшими во втором тайме – Кьезой, Погба и Гатти. Если бы не последний, то гол забил бы Милик, тоже появившийся после перерыва.

В-третьих, уже сам набор фамилий говорит, что списывать Ювентус не стоит даже после известия об очередной травме Погба. Здесь есть кому побеждать. Другое дело, что по уровню игры Севилья оказалась на порядок лучше. Да, нервионцы тоже не демонстрируют феерического футбола, но все нужные механизмы Хосе Луиса Мендилибара – а это прессинг, контратаки, кроссы и оборона – работали, как следует.

И это не случайность. Севилья выиграла 7 из 11-ти матчей под руководством нового тренера, уступив только Жироне. Команда поднялась в верхнюю половину таблицы и вполне может прорваться в зону еврокубков, хотя еще зимой стоял вопрос о выживании в Ла Лиге.

Впрочем, гораздо важнее вернуться в финал своего любимого турнира – а оттуда и до Лиги чемпионов недалеко. Если "рохибланкос" выходят в полуфинал ЛЕ, то всегда в нем торжествуют.

Кадровая ситуация

Травмированы: Маркао, Ньянзу, Жордан – Погба, Бонуччи, Де Шильо

Дисквалифицированы: -

Ориентировочные составы на матч Севилья – Ювентус

Севилья: Буну – Навас, Баде, Гудель, Акунья – Фернандо, Ракитич – Окампос, Ламела, Хиль – Эн-Несири

Ювентус: Щенсны – Куадрадо, Данило, Бремер, Алекс Сандро – Локателли, Рабьо – Кьеза, Ди Мария, Айлинг – Влахович

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Хосе Луис Мендилибар остался доволен ничейным счетом, ведь теперь не нужно мудрить. Команда просто должна сыграть на победу. Причем сыграть в родных стенах – а это немаловажно. "Рохибланкос" за последние три месяца на Рамон Санчес Писхуан допустили всего одно поражение, а конкретно в плей-офф ЛЕ они одержали три победы с суммарным счетом 8:0.

По умению сушить игру или работать на стандартах Севилья и Ювентус равны, однако первая встреча продемонстрировала преимущество нервионцев в качестве прессинга и контратак. С первым гостям будет сложно бороться, а по второму все зависит от тренеров и характера встречи на отдельных отрезках. Пока что андалусийцев "прет" на всех фронтах.

Ювентус на выходных даже Кремонезе одолел без огонька (хотя и уверенно). В ЛЕ же туринцы выглядели слишком пассивно, хотя соперники были либо простыми (Нант, Фрайбург), либо равными (Спортинг). Только в противостоянии с немцами "Старая синьора" выиграла оба поединка, а оставить ворота сухими удалось только в половине случаев. Севилья продолжила этот тренд.

Учитывая все факторы, мы поставим на проход подопечных Хосе Луиса Мендилибара. Хотя сегодня нервионцам будет сложнее, чем с МЮ. Букмекеры тоже так считают, выставив высокий коэффициент на победу хозяев – но значительно ниже, чем на успех "Старой синьоры".