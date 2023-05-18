Ювентус здавався фаворитом на прохід у фінал, навіть отримавши в суперники "королів ЛЄ". Так, "б'янконері" мають купу проблем, але в Італії вони йдуть на другій позиції з хорошим відривом – і навіть якби їм не повернули 15 очок, туринці все одно боролись би за ЛЧ. У єврокубках же навесні команда здобувала перемоги на класі.

Втім, домашня зустріч проти Севільї неприємно вразила тіфозі "Старої синьйори". В ній навіть нічого описувати – після непоганого стартового відтинка Ювентус просто не знав, що робити з оборонним блоком андалусійців. До того ж, "рохібланкос" розривали суперника на контратаках.

У першому таймі в Турині гості вели за ударами з рахунком 12:3, а за явними гольовими нагодами мали перевагу 3:1. Травма Окампоса та перевага в один забитий м'яч змусили Севілью збавити в активності – втім, Хосе Менділібар почав майстерно сушити гру, нічого не дозволяючи біля власних воріт. Так тривало аж до 90+7-ї хвилини, коли Гатті зрівняв з кутового.

З одного боку, камбек підопічних Массімо Аллегрі виявився випадковим, але насправді він показовий. По-перше, Ювентус продемонстрував небезпеку на стандартах. Це неабияк важливо в контексті повернення Бремера, якого не було в першому матчі – він відновився від пошкодження й одразу ж забив Кремонезе. Це був вже п'ятий гол центрбека у сезоні.

По-друге, при камбеку зіграли усі заміни Аллегрі. Подача, скидка й замикання були проведені футболістами, які вийшли в другому таймі – К'єзою, Погба й Гатті. Якби не останній, то гол забив би Мілік, який теж з'явився по перерві.

По-третє, вже сам набір прізвищ говорить, що списувати Ювентус не варто навіть після звістки про чергову травму Погба. Тут є кому перемагати. Інша справа, що за рівнем гри Севілья виявилась на порядок кращою. Так, нервіонці теж не демонструють феєричного футболу, але усі потрібні механізми Хосе Луїса Менділібара – а це пресинг, контратаки, кроси й оборона – працювали, як слід.

І це не випадковість. Севілья виграла 7 з 11-ти матчів під керівництвом нового тренера, поступишвись лишень Жироні. Команда піднялась у верхню половину таблиці й цілком може прорватись у зону єврокубків, хоча ще взимку стояло питання про виживання в Ла Лізі.

Втім, набагато важливіше повернутись у фінал свого улюбленого турніру – а звідти й до Ліги чемпіонів недалеко. Якщо "рохібланкос" виходять у півфінал ЛЄ, то завжди в ньому тріумфують.

Кадрова ситуація

Травмовані: Маркао, Ньянзу, Жордан – Погба, Бонуччі, Де Шільйо

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Севілья – Ювентус

Севілья: Буну – Навас, Баде, Гудель, Акунья – Фернандо, Ракітіч – Окампос, Ламела, Хіль – Ен-Несірі

Ювентус: Щенсни – Куадрадо, Даніло, Бремер, Алекс Сандро – Локателлі, Рабйо – К'єза, Ді Марія, Айлінг – Влаховіч

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Хосе Луїс Менділібар залишився задоволеним нічийним рахунком, адже тепер не потрібно мудрувати. Команда просто повинна зіграти на перемогу. Причому зіграти в рідних стінах – а це неабияк важливо. "Рохібланкос" за останні три місяці на Рамон Санчес Пісхуан допустили всього одну поразку, а конкретно в плей-офф ЛЄ вони здобули три перемоги із сумарним рахунком 8:0.

За вмінням сушити гру чи працювати на стандартах Севілья та Ювентус рівні, однак перша зустріч продемонструвала перевагу нервіонців у якості пресингу та контратак. З першим гостям буде складно боротись, а щодо другого все залежить від тренерів та характеру зустрічі на окремих відрізках. Поки що андалусійців "пре" на всіх фронтах.

Ювентус на вихідних навіть Кремонезе здолав "без вогника". У ЛЄ ж туринці виглядали занадто пасивно, хоча суперники були або простими (Нант, Фрайбург), або рівними (Спортінг). Лишень у протистоянні з німцями "Стара синьйора" виграла обидва поєдинки, а залишити ворота сухими вдалося тільки у половині випадків. Севілья продовжила цей тренд.

Враховуючи всі фактори, ми поставимо на прохід підопічних Хосе Луїса Менділібара. Хоча сьогодні нервіонцям буде складніше, ніж з МЮ. Букмекери теж так вважають, виставивши високий коефіцієнт на перемогу господарів – але значно нижчий, ніж на успіх "Старої синьйори".