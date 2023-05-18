Байер стоит на пороге исторического достижения. За всю свою историю Леверкузен взял всего один трофей – Кубок УЕФА 1987/88. Был также финал Лиги чемпионов 2001/02, в котором "фармацевты" сгорели Реалу. Именно тогда и возникло унизительное прозвище "Неверкузен", которое намекает, что клуб никогда ничего не выиграет.

21 год спустя Байер снова стоит на грани провала. В первом полуфинале Лиги Европы против Ромы команда Хаби Алонсо потерпела минимальное поражение, что и неудивительно – встреча проходила в Риме, а леверкузенцы проиграли последние семь поединков в Италии. Да и "джалоросси" дома уступили только раз за 25 еврокубковых матчей.

Стартовый отрезок встречи на Стадио Олимпико был за Байером, да и общая статистика оказалась равной. Именно поэтому подопечным Жозе Моуринью не следует грезить очередным финалом раньше времени – их победа в первой встрече оказалась довольно случайной. С другой стороны, не стоит забывать, что большую часть игры Рома провела без Дибалы, который для атаки "волков" значит почти все.

История говорит, что "джалоросси" должны прорваться в финал. 10 из 11-ти последних двухматчевых противостояний в еврокубках завершились проходом римлян в следующий раунд. Кроме того, всего три команды выходили в финал ЛЕ, проиграв первый матч (Бенфика, Ливерпуль и Рейнджерс). Впрочем, у Ромы есть "комплекс Бундеслиги" – за последние 22 года в еврокубках клуб ни разу не триумфовал в Германии.

Кадровая ситуация

Трамвированные: Коссуну, Андрих (под вопросом), Шик, Бельараби – Кумбулья, Льоренте

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Байер – Рома

Байер: Градецки – Тапсоба, Та, Инкапье – Фримпонг, Паласиос, Демирбай, Баккер – Диаби, Вирц, Адли

Рома: Руй Патрисиу – Манчини, Кристанте, Ибаньес – Челик, Бове, Матич, Спинаццола – Пеллегрини, Вейналдум – Абрахам

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Байер будет чрезвычайно мотивированным. Дело не только в возможности сломать историю – просто у леверкузенцев больше не осталось шансов прорваться в ЛЧ, кроме как выиграть ЛЕ. Первый матч показал, что ничего страшного в Роме нет – надо просто добавить интенсивности, лучше распорядиться моментами и внести несколько тактических корректив.

Проблема в том, что Байер находится не в лучшей форме. Для немцев было бы классно, если бы они встретились с римлянами хотя бы месяц назад – когда продолжалась 14-матчевая беспроигрышная серия, когда били РБ Лейпциг всухую и когда голов залетало чертовски много. Это до сих пор это четвертая команда Бундеслиги как по результативности, так и по созданным моментам, но ныне "фармацевты" идут с 4-матчевой безвыигрышной серией.

Рома не знает побед в пяти матчах подряд, однако там и соперников сложных хватало, и кадровая ситуация была тяжелой, и не везло прилично. В еврокубках же "джалоросси" хоть и не феерируют, но результат добывать умеют – для большинства команд уровня ЛЕ римляне оказались слишком сложными. А сейчас Жозе Моуринью может похвастаться еще и наличием всех лидеров в обойме.

У Байера же беда с лазаретом. Учитывая этот и вышеупомянутые факторы, мы поставим на проход Ромы в финал. Немцы достаточно сильны, чтобы не проиграть "волкам", однако итальянцы имеют слишком большой запас по кадрам, классу и волевым качествам. На "Бай-Арене" они не проиграют.