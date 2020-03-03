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Севидов определил причины неудач Динамо после возобновления сезона в УПЛ

14:57 93 Читати українською
Севидов определил причины неудач Динамо после возобновления сезона в УПЛ
Артем Шабанов / фото: Динамо

Известный украинский тренер и эксперт Александр Севидов недоволен игрой Динамо в матче против СК Днепр-1 (1:3).

71’ Владислав Супряга
75’ Владимир Полевой
82’ Владислав Супряга
90’ Владислав Супряга
 
Виталий Буяльский 6’
Беньямин Вербич 45+5’
6’ Виталий Буяльский
45+5’ Беньямин Вербич
71’ Владислав Супряга
75’ Владимир Полевой
82’ Владислав Супряга
90’ Владислав Супряга

"Конечно, раннее удаление на 4-й минуте у киевлян обусловило дальнейший ход событий в матче. Сейчас Динамо не настолькр сильное, чтобы вдесятером обыгрывать днепрян. Киевляне сыграли в защите безобразно, особенно это касается центральной пары Шабанов-Попов. Два гола были забиты по центру из их зоны, и третий по центру с выходом Супряги один на один.

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Динамо должно прибавлять от игры к игре, но мы этого не увидели. Ведь в предыдущем матче с Ворсклой хоть и победили, но осталось много вопросов о готовности команды после зимней паузы. И сейчас произошел провал. Команда просто не бежала, и это было особенно заметно по Сидорчуку. Во втором тайме ему настолько трудно было возвращаться после рейдов вперед, что казалось – уже конец чемпионата, игроки "наелись" футболом и думают только об отдыхе.

У динамовцев не хватает креатива впереди, мысли и последней передачи, которую может сделать Буяльский. А стараний одного Вербича пока мало. Вышел на замену Цыганков, но это бледная тень того лидера, которого мы видели. Видно, что ему еще надо набирать форму через игры. Хотя мог сразу же забить. Но, видимо, это был день не Динамо, а бенефис Супряги. Что настораживает, киевляне играли не с самыми сильными соперниками – Ворсклой и Днепром-1. Пока игры нет, и как следствие теряют очки в борьбе за второе место", – цитирует Севидова UA-Футбол.

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Динамо Киев Динамо Киев Александр Севидов Александр Севидов СК Днепр-1 - Динамо Киев
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