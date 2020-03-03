Севідов визначив причини невдач Динамо після відновлення сезону в УПЛ

Відомий український тренер та експерт Олександр Севідов незадоволений грою Динамо у матчі проти СК Дніпро-1 (1:3).

"Звичайно, раннє вилучення на 4-й хвилині у киян зумовило подальший хід подій у матчі. Зараз Динамо не настільки сильне, аби вдесятьох обігравати дніпрян. Кияни зіграли в захисті потворно, особливо це стосується центральної пари Шабанов–Попов. Два голи були забиті по центру з їхньої зони, і третій по центру з виходом Супряги один на один.

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Динамо повинне додавати від гри до гри, але ми цього не побачили. Адже в попередньому матчі з Ворсклою хоч і перемогли, але залишилося багато питань про готовність команди після зимової паузи. І зараз стався провал. Команда просто не бігла, і це було особливо помітно по Сидорчуку. У другому таймі йому настільки важко було повертатися після рейдів вперед, що здавалося – вже кінець чемпіонату, гравці "наїлися" футболом і думають тільки про відпочинок.

У динамівців не вистачає креативу попереду, думки і останньої передачі, яку може зробити Буяльський. А старань одного Вербіча поки мало. Вийшов на заміну Циганков, але це бліда тінь того лідера, якого ми бачили. Видно, що йому ще треба набирати форму через ігри. Хоча міг відразу ж забити. Але, мабуть, це був день не Динамо, а бенефіс Супряги. Що насторожує, кияни грали не з найсильнішими суперниками – Ворсклою і Дніпром-1. Поки гри немає, і як наслідок втрачають очки в боротьбі за друге місце", – цитує Севідова UA-Футбол.

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