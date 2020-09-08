"Мы и раньше говорили, что главная задача для нас – это не занять последнее место, остаться в дивизионе A, и это будет достаточно большим успехом. Как бы мы ни радовались первой победе, но Швейцария – очень ровная команда. По статистике вчерашнего матча, они нанесли 20 ударов по воротам Германии. Это не просто так.

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Нам есть на кого равняться – у той же Испании есть Хесус Навас, Рамос, которым по 34 лет, а они выходят и показывают такую ​​игру. Мы вот шутили по поводу Селезнева в сборной, а вот что игроки в таком возрасте показывают. Все зависит от наших игроков.

Повторюсь, что Шевченко не враг себе и не оставит за бортом футболистов, которые будут выделяться на своей позиции.

Мне очень хочется, чтобы мы остались в этом дивизионе. Ведь гораздо интереснее матчи с Германией и Испанией, даже несмотря на такие досадные поражения. Это колоссальный урок. Лучше проиграть 0:4 Испании, разобрать игру, чем обыграть условные Латвию или Сан-Марино и радоваться этим победам.

Поэтому главное – остаться в дивизионе, и пусть даже нам не под силу сейчас бороться с Испанией и Германией, но нужно стараться, когда-то, надеюсь, мы начнем это делать", – цитирует Севидова UA-Football.

Напомним, после двух раундов Лиги наций Украина расположилась на второй строчке, опережая немцев и швейцарцев.

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