"Ми і раніше говорили, що головне завдання для нас – це не посісти останнє місце, залишитися в дивізіоні A, і це буде досить великим успіхом. Як би ми не раділи першій перемозі, але Швейцарія – дуже рівна команда. За статистикою вчорашнього матчу, вони завдали 20 ударів по воротах Німеччини. Це не просто так.

Іспанія – Україна – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Нам є на кого рівнятися – у тієї ж Іспанії є Хесус Навас, Рамос, яким по 34 роки, а вони виходять і показують таку гру. Ми ось жартували з приводу Селезньова у збірній, а ось що гравці в такому віці показують. Все залежить від наших гравців.

Повторюся, що Шевченко не ворог собі і не залишить за бортом футболістів, які будуть виділятися на своїй позиції.

Мені дуже хочеться, щоб ми залишилися в цьому дивізіоні. Адже набагато цікавіші матчі з Німеччиною та Іспанією, навіть попри такі прикрі поразки. Це колосальний урок. Краще програти 0:4 Іспанії, розібрати гру, ніж обіграти умовні Латвію чи Сан-Маріно і радіти цим перемогам.

Тому головне – залишитися в дивізіоні, і нехай навіть нам не під силу зараз боротися з Іспанією та Німеччиною, але потрібно намагатися, колись, сподіваюся, ми почнемо це робити", – цитує Севідова UA-Football.

Нагадаємо, після двох раундів Ліги націй Україна розташувалась на другій сходинці, випереджаючи німців та швейцарців.

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