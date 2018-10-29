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Севидов: Динамо не дотягивает до уровня Шахтера

27 октября 11:05 198 Читати українською
Севидов: Динамо не дотягивает до уровня Шахтера
Александр Севидов / Фото ФК Мариуполь

Известный украинский специалист Александр Севидов поделился впечатлениями от победы Динамо в матче ЛЕ против Ренна (2:1) и оценил уровень команды.

"Я воспринял игру и победу Динамо очень положительно. Впрочем, как и предыдущий матч киевлян с Ворсклой. Сейчас у бело-синих нет футболистов, способных самостоятельно решить судьбу встречи.

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С таким подбором исполнителей успешно выступать в Лиге Европы и достойно противодействовать Ренну – непросто. Сейчас у Динамо появился азарт, а у молодых ребят – умение обороняться. Мы иногда забываем, сколько за киевлян выступает молодежи, причем даже бразильцы Динамо еще молоды. Мне особенно понравилась игра Миколенко.

До уровня Шахтера динамовцы пока не дотягивают, но в целом выглядят солидно", – цитирует Севидова издание Команда 1.

После 3-х туров ЛЕ Динамо находится на 2-м месте в своей группе, имея в активе 5 очков.

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Ренн - Динамо Киев: Четверг 25 октября 2018

Ренн
Матч окончен
1 : 2
Динамо Киев
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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Виталий Миколенко Виталий Миколенко Шахтер Шахтер Ренн - Динамо Киев Александр Севидов Александр Севидов
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