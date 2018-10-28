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Севідов: Динамо не дотягує до рівня Шахтаря

27 жовтня 11:05 646 Читать на русском
Севідов: Динамо не дотягує до рівня Шахтаря
Олександр Севідов / Фото ФК Маріуполь

Відомий український фахівець Олександр Севідов поділився враженнями від перемоги Динамо у матчі ЛЄ проти Ренна (2:1) та оцінив рівень команди.

"Я сприйняв гру і перемогу Динамо дуже позитивно. Втім, як і попередній матч киян з Ворсклою. Зараз у біло-синіх немає футболістів, здатних самостійно вирішити долю зустрічі.

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З таким підбором виконавців успішно виступати в Лізі Європи і гідно протидіяти Ренну – непросто. Нині у Динамо з'явився азарт, а у молодих хлопців – вміння оборонятися. Ми іноді забуваємо, скільки за киян виступає молоді, причому навіть бразильці Динамо ще молоді. Мені особливо сподобалася гра Миколенко.

До рівня Шахтаря динамівці поки не дотягують, але в цілому виглядають солідно", – цитує Севідова видання Команда 1.

ПІсля 3-х турів ЛЄ Динамо знаходиться на 2-му місці у своїй групі, маючи в активі 5 очок.

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Ренн - Динамо: Четвер 25 жовтня 2018

Ренн
Матч завершено
1 : 2
Динамо
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Теги
Динамо Динамо Віталій Миколенко Віталій Миколенко Шахтар Шахтар Ренн - Динамо Олександр Севідов Олександр Севідов
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