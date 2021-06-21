Северная Македония встречается со сборной Нидерландов в рамках 3-го тура Евро-2020. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Северная Македония – Нидерланды на "Футбол 24", стартовал в 19:00 по Киеву. Поединок принимает Амстердам Арена. Турнирной мотивации эта игра не имеет – "оранье" уже квалифицировались в 1/8 с первого места группы С, а балканцы не смогут подняться даже на третью позицию, проиграв Австрии и Украине. К слову, эти команды в параллельном матче встречаются в Бухаресте.

Северная Македония – Нидерланды: анонс матча Евро-2020

Последний поединок за сборную Северной Македонии проводит ветеран Горан Пандев, который накануне заявил о завершении карьеры в национальной команде. Без учета сегодняшнего матча 37-летний нападающий провел за сборную 120 матчей и забил 38 голов.

Стартовые составы:

Северная Македония: Димитриевски – С. Ристовски, Д. Велковски, Муслиу, Алиоски – Барди, Адеми – Тричковски, Эльмас, Трайковски – Пандев.

Нидерланды: Стекеленбург – Дюмфрис, де Врей, Де Лигт, Блинд, ван Анхольт – де Йонг, Вейнладум, Гравенберх – Мален, Депай.